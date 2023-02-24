"Имеем значительную победу": Россию исключили из FATF — Ермак

На заседании заявили, что агрессивная война Российской Федерации против Украины противоречит принципам FATF.

Россию исключили из Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу. Теперь страна-агрессорка не сможет больше влиять на международную систему борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"У нас есть значительная победа. FATF бессрочно приостановила членство РФ. Болотные потеряли все права члена FATF. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение. Мы дожмем российское болото повсюду, где есть его грязь", – написал он.

В прессслужбе FATF говорят, что Россию наказали за грубое нарушение ее обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

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"За последний год РФ активизировала свои бесчеловечные и жестокие нападения на критически важные объекты гражданской инфраструктуры. FATF также глубоко озабочена сообщениями о торговле оружием между РФ и юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, и выходящей из России злонамеренной киберактивности", – заявили организации.

Напомним, что женская сборная России по футболу (U-17) примет участие в международном турнире в Бангладеш, который состоится под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF).

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