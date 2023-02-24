"Маємо значну перемогу": Росію виключили з FATF - Єрмак

На засіданні заявили, що агресивна війна Російської Федерації проти України суперечить принципам FATF.

Росію виключили з Міжурядової комісії з фінансового моніторингу. Відтак, тепер країна-агресорка не зможе більше впливати на міжнародну систему боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережах глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство РФ. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд", – написав він.

У пресслужбі FATF кажуть, що Росію покарали за грубе порушення її зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

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"За останній рік РФ активізувала свої нелюдські і жорстокі напади на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури. FATF також глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ і юрисдикціями, що знаходяться під санкціями ООН, і зловмисної кіберактивності, що виходить з Росії", – заявили організації.

Нагадаємо, що жіноча збірна Росії з футболу (U-17) візьме участь у міжнародному турнірі в Бангладеші, який відбудеться під егідою Федерації футболу Південної Азії (SAFF).

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