В Севастополе взвился украинский флаг (фото)

Сине-желтый флаг был установлен на Графской пристани.

В оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг днем 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крымские партизаны".

"Временная оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" – говорится в короткой подписи к опубликованному фото.

Отметим, что национальное знамя установлено над арками на Графской пристани Севастополя.

Фото: телеграмм-канал "Крымские партизаны"

Напомним, накануне партизаны из движения "Атеш" неподалеку от оккупированного Симферополя взорвали часть железнодорожного пути, поэтому движение на ветке было остановлено.

В тот же день на российских радиостанциях в Крыму неожиданно зазвучало обращение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что полуостров, Донбасс и весь юг навсегда вернутся домой.

Читайте также:

После 2014 года это военная база отдыха: как живет оккупированный Крым