В Севастополе взвился украинский флаг (фото)

Сине-желтый флаг был установлен на Графской пристани.
В оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг днем 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крымские партизаны".
"Временная оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" – говорится в короткой подписи к опубликованному фото.
Отметим, что национальное знамя установлено над арками на Графской пристани Севастополя.
Напомним, накануне партизаны из движения "Атеш" неподалеку от оккупированного Симферополя взорвали часть железнодорожного пути, поэтому движение на ветке было остановлено.
В тот же день на российских радиостанциях в Крыму неожиданно зазвучало обращение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что полуостров, Донбасс и весь юг навсегда вернутся домой.
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