Швеція надасть Україні танки Leopard та системи ППО IRIS-T і Hawk

Швеція у новому пакеті допомоги надасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk, а також німецькі танки Leopard 2.

Швеція в рамках нового пакету військової допомоги для України постачатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T та Hawk.

Про це повідомив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, пише SVT.

"За ініціативою Німеччини і після обговорення в рамках того, що ми називаємо "сім'єю Леопарда", ми вирішили поставити шведські танки Leopard 2 до України, зокрема, в тісній координації з Німеччиною", - сказав Ульф Крістерссон.

Він також додав, що Швеція поставить Україні системи протиповітряної оборони Hawk та Iris-T.

"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала перевагу в повітрі. Це можливість, яку ми маємо забезпечити у довгостроковій перспективі", - додав Йонсон.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Швеція, ймовірно, надасть Україні десять танків Stridsvagn 122.

Нагадаємо, президент Польщі Анжей Дуда повідомив, що перші німецькі танки Leopard вже перебувають на території України.

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