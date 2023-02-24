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У Великій Британії всі захоплені українським народом — Борис Джонсон

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Великій Британії всі захоплені українським народом — Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

У Великій Британії захоплені українським народом. Володимир Зеленський — це той лідер, який допоміг мобілізувати національну допомогу всередині.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон  згадав перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України. 

Про це він розповів в прямому ефірі ТСН.

Усі у Великій Британії захоплені українським народом, сповнені захватом щодо того, як він борониться. Це герої. Володимир Зеленський — це той лідер, який допоміг мобілізувати національну допомогу всередині, а далі й міжнародну громаду. Тут, у Великій Британії, ми мали змогу зібрати велику підтримку. Я дуже пишаюся з того, що ми діяли рішуче і далі маємо відданість цій справі. Це нас надзвичайно надихає. Світ зрозумів Україну тоді неправильно, недооцінив її і Путін. Ми віримо в свободу і волю українського народу”, - розповів Борис Джонсон.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон офіційно заявив, що претендує на посаду генерального секретаря НАТО.

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