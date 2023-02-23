Борис Джонсон оголосив, що претендує на посаду генсека НАТО

Джонсон висловив сподівання, що "йому пощастить" і він стане новим очільником НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон офіційно заявив, що претендує на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це колишній очільник уряду Британії сказав в ефірі телемарафону в четвер, 23 лютого.

"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", - відповів експрем'єр Британії на запитання ведучої 1+1 Наталії Мосейчук, коли він збирається очолити НАТО.

Хто замінить Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени 2023 року. Однак є ймовірність, що країни-члени НАТО можуть погодитися продовжити термін його повноважень ще на рік.

Видання New York Times назвало щонайменше п'ять претендентів на посаду генсека Альянсу. Так, у Вашингтоні наступним генсеком НАТО хотіли б бачити Христю Фріланд, яка зараз є заступницею прем'єр-міністра Канади. А в ЄС хочуть, щоб наступний голова НАТО був із країни-члена ЄС. За даними New York Times, там розглядають кандидатури прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, президентки Словаччини Зузани Чапутової та колишньої президентки Хорватії Колінди Грабар-Кітарович. Тим часом у Британії на роль генерального секретаря НАТО пропонують міністра оборони Бена Воллеса.

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