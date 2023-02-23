Борис Джонсон объявил, что претендует на должность генсека НАТО

Джонсон выразил надежду, что "ему повезет", и он станет новым главой НАТО.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом бывший глава правительства Британии сказал в эфире телемарафона в четверг, 23 февраля.

"НАТО когда? А замечательное мнение, очень удачное. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет", — ответил экс-премьер Британии на вопрос ведущей 1+1 Натальи Мосейчук, когда он собирается возглавить НАТО.

Кто заменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Однако есть вероятность, что страны-члены НАТО могут согласиться продлить срок полномочий Йенса Столтенберга еще на год.

Издание New York Times назвало по меньшей мере пятерку претендентов на пост генсека Альянса. Так, в Вашингтоне следующим генсеком НАТО хотели бы видеть Христю Фриланд, которая сейчас является заместителем премьер-министра Канады. А в ЕС хотят, чтобы следующий глава НАТО был из страны-члена ЕС. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президентки Словакии Зузаны Чапутовой и бывшей президентки Хорватии Колинди Грабар-Китарович. Тем временем в Британии на роль генерального секретаря НАТО предлагают министра обороны Бена Уоллеса.

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