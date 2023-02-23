"Флаг сверху на руинах": российский генерал призвал разрушить Киев

Гурулева не смутило даже то, что сами россияне называют Киев "матерью городов русских".

Скандальный российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев призвал полностью уничтожать украинские города, в частности, Киев.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева.

Российского депутата не смутило даже то, что сами россияне называют Киев "матерью городов русских".

"Если мы говорим, что это Киев... Киев – мать городов русских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти... Так везде и все воюют... Мы почему-то с этим заморачиваемся, не пойму никак", — сказал Гурулев.

Публицист Александр Невзоров, комментируя заявление депутата, напомнил, что такую тактику утвердил советский маршал Родион Малиновский.

"Официальная доктрина МО СССР отмечала: "если в городе у вас стреляют из каждого окна, сделайте так, чтобы ни одного окна в городе не было", – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что современные армии "берут города", а не их руины.

"Стратегическую огромную ценность представляет сам город, а не дымящиеся руины. Все армии мира сегодня уже умеют "братья города", — подытожил Невзоров.

Напомним, что российский певец-путинист Газманов на концерте в "Лужниках" залепил логотип Prada на своем пуховике.

Читайте также: