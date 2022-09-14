Какие вещи помогают избежать стресса

Стресс является одной из главных причин, приводящих нас к нервным расстройствам и болезням. Что поможет избежать стресса или уменьшить его влияние – читайте в материале ТСН. ua

Научитесь принимать то, что вы не способны изменить

Как считает психотерапевт и писатель Эми Морин, мы можем контролировать только усилия, которые прилагаете и отношение к окружающим вещам. Прилагать усилия к тому, что зависит от вас, что можем мі сами контролировать, гораздо эффективнее, чем прилагать усилия к тому, что не зависит от вас.

Примите боль

Жизнь не бывает без боли. Когда вы научитесь принимать свою боль, она не будет кардинально влиять на вашу жизнь, и благодаря этому вы сможете «поднять свою самооценку и развить самосознание», – так считает психотерапевт и писательница Лесли Беккер-Фелпс. Если принять боль, если посмотреть в глаза проблеме, это позволит ее решить. Вы сможете двигаться вперед, если только примете свою боль, не позволив ей тем самым тянуть вас ко дну.

Не сопротивляйтесь своим эмоциям

Эмоции — это проявления человеческой личности, который посещают всех, даже если некоторые эмоции оказывают положительное или отрицательное влияние. Позволяйте себе почувствовать свои эмоции, даже если они носят «негативный» характер, потому что, борясь с ними, вы только усугубите стрессовые факторы. Прислушивайтесь к своим эмоциям и старайтесь контролировать свою реакцию на них.

Концентрируйтесь на положительных моментах вашей жизни

Очень важно каждый день, в начале, или в конце дня подумать обо всем хорошем, что было за день, что есть у вас вообще. Это очень важно, потому что если вы постоянно в стрессе, вы замыкаетесь внутри этого стресса и напряжения и в результате становитесь неспособны взглянуть на ситуацию со стороны, — считает психолог Ричард Бояцис.

Ищите тех, кто вас поддержит

Друзья и члены семьи всегда должны находиться рядом в сложные периоды вашей жизни. Будьте с теми людьми, общение с которыми даст вам силы продолжать двигаться вперед, когда жизнь станет слишком тяжелой ношей. От поддержки родных и близких вы почувствуете огромный прилив энергии и положительных мыслей. Помните, что они вас любят, и они хотят вам лучшего, и с помощью них вы сможете достичь своих поставленных целей.

Делайте то, что вам нравится

Если вам повезло, чтобы работа является любимым хобби – это очень хорошо. Если нет, никто не мешает вам заниматься любимым делом после работы. Заниматься любимыми вещами – верный путь, чтобы преодолеть стресс и стать не только успешным, но и здоровым.

Помни, что ты не один

Когда черная полоса затягивается, важно помнить, что подобные ситуации случаются со многими людьми, такие чувства периодически возникают в каждом человеке. Вы не одиноки в этом, поэтому всегда найдутся люди, которые поймут вас, будут сопереживать вам и помогут двигаться дальше.

Ничто не длится вечно

Даже если вам кажется, что ваша черная полоса никогда не кончится, не забывайте, что жизнь циклическая. Не впадайте в затяжной стресс, помните, что черные дни рано или поздно закончатся. Помните о том, что все проходит, и ваши проблемы тоже не вечны.

Смех – лучшее лекарство

Даже в самые трудные времена смех или простая улыбка позволят вам почувствовать себя гораздо лучше. Смех высвобождает эндорфины (гормоны счастья), которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают расслабиться. Если вы почувствуете, что ваше психологическое состояние приближается к нервному срыву, то, возможно, самым лучшим лекарством для вас как раз и станет хорошая порция смеха.

По материалам отож

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