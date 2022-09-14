Які речі допомагають уникнути стресу

Стрес є однією з найголовніших причин, які призводять нас до нервових розладів та хвороб. Що допоможе уникнути стресу чи зменшити його вплив — читайте в матеріалі ТСН. ua

Навчіться приймати те, що ви не здатні змінити

Як вважає психотерапевт і письменник Емі Морін, ми можемо контролювати лише зусилля, які докладаєте і ставлення до навколишніх речей. Докладати зусилля до того, що залежить від вас, що можна тримати під контролем, набагато ефективніше, ніж докладати зусилля до того, що не залежить від вас.

Прийміть біль

Життя не буває без болю. Коли ви навчитеся приймати свій біль, він не буде кардинально впливати на ваше життя, і завдяки цьому ви зможете «підняти свою самооцінку і розвинути самосвідомість», – так вважає психотерапевт та письменниця Леслі Беккер-Фелпс. Якщо прийняти біль, якщо подивитись в очі проблемі, це дозволить її вирішити. Ви зможете рухатися вперед, якщо тільки приймете свій біль, не дозволивши йому тим самим тягнути вас на дно.

Не чиніть опір своїм емоціям

Емоції — це прояви людської особистості, які трапляються з усіма, навіть якщо деякі емоції здійснюють позитивний чи негативний вплив. Дозволяйте собі відчути свої емоції, навіть якщо вони носять «негативний» характер, тому що, борючись з ними, ви тільки посилите стресові фактори. Прислухайтеся до своїх емоцій та намагайтеся контролювати свою реакцію на них.

Концентруйтесь на позитивних моментах вашого життя

Дуже важливо щодня, на початку, або в кінці дня подумати про все хороше, що було за день, що є у вас взагалі. Це дуже важливо, тому що якщо ви постійно у стресі, ви замикаєтесь всередині цього стресу і напруги та в результаті стаєте нездатні подивитись на ситуацію зі сторони, -- вважає психолог Річард Бояціс.

Шукайте тих, хто вас підтримає

Друзі та члени сім’ї завжди повинні бути поруч в складні періоди вашого життя. Будьте з тими людьми, спілкування з якими дасть вам сили продовжувати рухатися вперед, коли життя стане занадто важкою ношею. Від підтримки своїх рідних та близьких ви відчуєте величезний прилив енергії та позитивних думок. Пам’ятайте, що вони вас люблять, і вони хочуть для вас найкращого, і за допомогою них ви зможете досягти своїх поставлених цілей.

Робіть те, що вам подобається

Якщо вас пощастило, щоб робота є улюбленим хобі — це дуже добре. Якщо ні, ніхто не заважає вам займатися улюбленою справою після роботи. Займатися улюбленими речами – це вірний шлях, щоб подолати стрес та стати не лише успішним, а й здоровим.

Пам'ятай, що ти не один

Коли чорна смуга затягується важливо пам’ятати, що подібні ситуації трапляються з багатьма людьми, такі почуття періодично виникають у кожній людині. Ви не самотні в цьому, тому завжди знайдуться люди, які зрозуміють вас, будуть співпереживати вам і допоможуть рухатися далі.

Ніщо не триває вічно

Навіть якщо вам здається, що ваша чорна смуга ніколи не скінчиться, не забувайте, що життя циклічне. Не впадайте у затяжний стрес, пам'ятайте, що чорні дні рано чи пізно закінчаться. Пам’ятайте про те, що все проходить, і ваші проблеми також не вічні.

Сміх – найкращі ліки

Навіть у найважчі часи сміх або проста посмішка дозволять вам відчути себе набагато краще.Сміх вивільняє ендорфіни (гормони щастя), які природним чином знижують рівень стресу і допомагають розслабитися. Коли ви відчуєте, що ваш психологічний стан наближається до нервового зриву, то, можливо, найкращими ліками для вас якраз і стане хороша порція сміху.

По матеріалах otozh

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