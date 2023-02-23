Даша Квиткова намекнула, что у нее появился поклонник

Блогерша Даша Квиткова заинтриговала интересными новостями. Знаменитость, которая месяц назад разошлась с ведущим Никитой Добрыниным, намекнула, что у нее появился таинственный поклонник.

Об этом Даша поделилась в Instagram-stories. Она опубликовала фото, на котором запечатлен MacBook, и рассказала, что такой подарок ей сделал мужчина. А чтобы поклонники не подумали, что это сделал Никиты Добрынина, блогерша добавила, что под словом "мужчина" имела в виду не того, кто по штампу в паспорте, а просто человека мужского пола.

"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит… Мужчина, имеется в виду, — человек мужского пола, не по штампу в паспорте", — отметила блогерша.

Вот такие подарки делает Даше таинственный поклонник / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, в прошлом месяце Даша Квиткова объявила, что разошлась с ведущим Никитой Добрыниным. Блогерша рассказывала, что поддерживает с бывшим связь, ведь они хотят быть отличными родителями для их годовалого сына.

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