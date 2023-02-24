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В Великобритании все восторгаются украинским народом — Борис Джонсон

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1054
Время на прочтение
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В Великобритании все восторгаются украинским народом — Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

В Великобритании восторгаются украинским народом. Владимир Зеленский – это тот лидер, который помог мобилизовать национальную помощь внутри.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вспомнил первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он рассказал в прямом эфире ТСН.

"Все в Великобритании увлечены украинским народом, полны восторга относительно того, как он защищается. Это герои. Владимир Зеленский – это тот лидер, который помог мобилизовать национальную помощь внутри, а затем и международную общину. Здесь, в Великобритании, мы могли собрать большую поддержку. Я очень горжусь тем, что мы действовали решительно и дальше имеем преданность этому делу. Это нас очень вдохновляет. Мир понял тогда Украину неправильно, недооценил ее и Путин. Мы верим в свободу и волю украинского народа", – рассказал Борис Джонсон.

Напомним, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон официально заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1054
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