Генсек ООН приехал в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в столицу Украины с официальным визитом. В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Tagesschau.

Ожидается, что главной темой переговоров станет "зерновое соглашение".

Это уже третий визит Антониу Гутерреша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что июле 2022года "зерновое соглашение" о возможности экспорта украинского продовольствия подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ – министр обороны Сергей Шойгу.

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