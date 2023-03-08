Генсеки ООН, которые помогли сделать мир лучше

Генеральные секретари ООН – это главные исполнительные должностные лица Организации Объединенных Наций. Их главная цель в обеспечении международного мира и безопасности, укреплении взаимопонимания между странами. Читайте в материале ТСН.ua об известных генсеках ООН, которые своими действиями помогли сделать мир лучше.

Некоторые генеральные секретари ООН сделали важные шаги, которые повлияли на мировую политику, безопасность и в целом помогли сделать наш мир лучшим местом для проживания.

Антониу Гутерреш (Португалия)

(от 1 января 2017 года по настоящее время)

Антониу Гутерреш в Киеве 8 марта 2023 года / Фото: Associated Press

Антониу Мануэл де Оливейра Гутерреш – девятый генеральный секретарь ООН (от 1 января 2017 года). 18 июня 2021 был переназначен на второй срок. В прошлом Гутерреш занимал должность португальского политика-социалиста, являлся премьер-министром Португалии и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Вот несколько важных дел, которыми он занимался и продолжает заниматься на посту генерального секретаря ООН:

Изменение климата: Гутерреш высказывался об изменении климата как о самой большой угрозе человечеству и подчеркивал необходимость немедленных мер по уменьшению выбросов парниковых газов и развитию возобновляемой энергетики. Под его руководством ООН было принято Парижское соглашение об изменении климата, которое является наиболее амбициозной договоренностью в мире по уменьшению выбросов парниковых газов. В октябре 2020 года Антониу заявлял: "Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества."

Гутерреш высказывался об изменении климата как о самой большой угрозе человечеству и подчеркивал необходимость немедленных мер по уменьшению выбросов парниковых газов и развитию возобновляемой энергетики. Под его руководством ООН было принято Парижское соглашение об изменении климата, которое является наиболее амбициозной договоренностью в мире по уменьшению выбросов парниковых газов. В октябре 2020 года Антониу заявлял: "Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества." Равенство: генсек отдает приоритет вопросам равенства и инклюзивности. Он неоднократно призывал к уважению прав человека и борьбе с дискриминацией, а еще высказывался о необходимости большего равенства между мужчинами и женщинами.

генсек отдает приоритет вопросам равенства и инклюзивности. Он неоднократно призывал к уважению прав человека и борьбе с дискриминацией, а еще высказывался о необходимости большего равенства между мужчинами и женщинами. Борьба с пандемией Covid-19: Гутерреш закливал производителей вакцин против Covid-19 сделать их доступными всем людям, чтобы она стала глобальным благом.

Гутерреш закливал производителей вакцин против Covid-19 сделать их доступными всем людям, чтобы она стала глобальным благом. Война в Украине: в своей речи на заседании Совета ООН по правам человека 27 января 2023 года он отмечал, что "вторжение (РФ — ред.) повлекло за собой массовую смерть, разрушение и перемещение". Гутерреш также призвал международные правительства уважать и активизировать декларацию, которой, по его словам, часто пренебрегают и злоупотребляют. Особенно, учитывая, что Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия над мужчинами, женщинами и маленькими девочками и мальчиками, связанными с вторжением российских военных на украинские земли.

Пан Гимун (Южная Корея)

(1 января 2007 года — 31 декабря 2016 года)

Господин Гимун / Фото: Associated Press

Гимун был восьмым генеральным секретарем ООН. Ранее занимал должность дипломата в южнокорейском Министерстве иностранных дел и торговли и Организации Объединенных Наций, также был министром иностранных дел и торговли в Южной Корее.

В должности генерального секретаря ООН Пан Гимун провел несколько важных реформ в области работы организации по поддержанию мира. Наибольшее внимание он уделял следующим проблемам:

Глобальное потепление: привлек внимание к угрозе изменения климата, посетив Антарктику и Арктику и положив начало инициативам на международном уровне, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое развитие. 1 марта 2007 года он подчеркнул в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН: "Для моего поколения, взрослевшего в разгар холодной войны, страх ядерной зимы казался главной экзистенциальной угрозой на горизонте. Но опасность, которую представляет война для всего человечества — и для нашей планеты — по крайней мере, изменением климата".

привлек внимание к угрозе изменения климата, посетив Антарктику и Арктику и положив начало инициативам на международном уровне, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое развитие. 1 марта 2007 года он подчеркнул в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН: "Для моего поколения, взрослевшего в разгар холодной войны, страх ядерной зимы казался главной экзистенциальной угрозой на горизонте. Но опасность, которую представляет война для всего человечества — и для нашей планеты — по крайней мере, изменением климата". Противостояние в Дарфуре: Гимун неоднократно называл Дарфур главным гуманитарным приоритетом своей администрации. Он провел несколько встреч с президентом Судана Омаром Хасаном аль-Баширом и убедил его в необходимости присутствия миротворцев в Дарфуре. Это было объявлено как большой прорыв в противостоянии конфликту.

Гимун неоднократно называл Дарфур главным гуманитарным приоритетом своей администрации. Он провел несколько встреч с президентом Судана Омаром Хасаном аль-Баширом и убедил его в необходимости присутствия миротворцев в Дарфуре. Это было объявлено как большой прорыв в противостоянии конфликту. Гуманитарная помощь: 25 мая 2008 года Гимун прилетел в Мьянму для проведения конференции международными организациями, направленную на увеличение пожертвований для страны, пострадавшей от циклона "Наргис". В результате действия циклона погибли более 138 тысяч человек, пострадали и остались без крова 1,5 миллиона человек, был нанесен ущерб в размере 10 миллиардов долларов США.

25 мая 2008 года Гимун прилетел в Мьянму для проведения конференции международными организациями, направленную на увеличение пожертвований для страны, пострадавшей от циклона "Наргис". В результате действия циклона погибли более 138 тысяч человек, пострадали и остались без крова 1,5 миллиона человек, был нанесен ущерб в размере 10 миллиардов долларов США. Права ЛГБТ: В 2012 году Гимун выступал с речью перед Советом ООН по правам человека, во время которой призвал уделять больше внимания борьбе с гомофобией и продвижению прав ЛГБТ в мире. Он также осудил те страны, у которых есть законы, направленные против гомосексуальности.

В 2012 году Гимун выступал с речью перед Советом ООН по правам человека, во время которой призвал уделять больше внимания борьбе с гомофобией и продвижению прав ЛГБТ в мире. Он также осудил те страны, у которых есть законы, направленные против гомосексуальности. Украина: В августе 2022 года Гимун подчеркнул, что "агрессия против Украины и народа — неприемлема. Она имеет очень важные последствия. Ведь это война, которая начата нелегально со стороны России. Она имеет глобальные последствия. Это война не между демократическими странами... Эта война создала множество проблем для миллиардов людей".

Кофи Аннан (Республика Гана)

(1 января 1997 года — 31 декабря 2006 года)

Кофи Анан / Фото: Associated Press

Был седьмым генеральным секретарем ООН. До этого работал во Всемирной организации здравоохранения и других структурах Организации Объединенных наций, был исполнительным директором компании Ghana Tourist Development Co, занимал должность помощника генерального секретаря ООН по человеческим ресурсам и координатора по безопасности в системе ООН.

2001 Кофи Анан и ООН получили Нобелевскую премию мира за учреждение Всемирного Фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран. Другими заметными достижениями Кофи Анана на посту генсека ООН:

Реформы ООН: Кофи Анан сосредоточился на реформе ООН, в том числе на укреплении системы мира и безопасности организации. Он также разработал план реформы, который включал в себя пересмотр различных органов и программ ООН, а также укрепление бюджета и финансовой дисциплины.

Кофи Анан сосредоточился на реформе ООН, в том числе на укреплении системы мира и безопасности организации. Он также разработал план реформы, который включал в себя пересмотр различных органов и программ ООН, а также укрепление бюджета и финансовой дисциплины. Развитие мира и безопасности: в качестве генсека ООН он активно занимался развитием мира и безопасности в мире, в частности, сосредоточился на проблеме вооруженных конфликтов и миротворческой деятельности, особенно в таких регионах, таких как Косово, Афганистан, Либерия и Судан.

в качестве генсека ООН он активно занимался развитием мира и безопасности в мире, в частности, сосредоточился на проблеме вооруженных конфликтов и миротворческой деятельности, особенно в таких регионах, таких как Косово, Афганистан, Либерия и Судан. Глобальная экономика: также он неоднократно обращал внимание на проблемы глобальной экономики и развития, включая борьбу с бедностью и создание более равных условий для стран развитого и развивающегося мира.

также он неоднократно обращал внимание на проблемы глобальной экономики и развития, включая борьбу с бедностью и создание более равных условий для стран развитого и развивающегося мира. Природные ресурсы и окружающая среда Кофи Анан считал, что сохранение природных ресурсов и окружающей среды является одной из главных проблем мира. Поэтому он продвинул инициативы по развитию устойчивых технологий и уменьшению выбросов углерода.

Даг Гаммаршельд (Швеция)

(7 апреля 1953 года — 18 сентября 1961 года)

Даг Гаммаршельд / Фото: Associated Press

Он был вторым секретарем ООН. В 1952 году генсек Трюгве Ли подал в отставку, что создало необходимость поиска новой кандидатуры на этот пост. В 1953 году был единогласно избран Дага Гаммаршельда. К сожалению, во время своего второго срока на этом посту самолет, на котором летел генеральный секретарь в Конго с целью осуществления надзора за деятельностью Операции ООН, потерпел крушение и Даг Гаммершельд трагически погиб.

Во время своего пребывания на посту генерального секретаря ООН Даг Гаммершельд отметился разными достижениями, в частности:

Защита прав человека Даг Гаммаршельд был известен своей поддержкой защиты прав человека во всем мире. Он способствовал заключению Международной конвенции о правах человека и использовал свои полномочия, чтобы помогать жертвам нарушений прав человека в разных странах.

Даг Гаммаршельд был известен своей поддержкой защиты прав человека во всем мире. Он способствовал заключению Международной конвенции о правах человека и использовал свои полномочия, чтобы помогать жертвам нарушений прав человека в разных странах. Миротворческие миссии: Генеральный секретарь также активно поддерживал миротворческие миссии ООН в различных конфликтных регионах мира, в частности, в Корейской войне, во время кризиса на Суэцком канале и в Конго.

Генеральный секретарь также активно поддерживал миротворческие миссии ООН в различных конфликтных регионах мира, в частности, в Корейской войне, во время кризиса на Суэцком канале и в Конго. Развитие и гуманитарная помощь: Даг Гаммаршельд помог учредить Организацию Объединенных Наций по вопросам развития и поддерживал программы гуманитарной помощи странам, нуждающимся в помощи.

Даг Гаммаршельд помог учредить Организацию Объединенных Наций по вопросам развития и поддерживал программы гуманитарной помощи странам, нуждающимся в помощи. Развитие международных отношений Даг Гаммаршельд пытался сосредоточиться на укреплении международных отношений и способствовать построению международных коалиций для решения мировых проблем.

Список всех Генсеков ООН за все время существования организации

Организация Объединенных Наций была основана в 1945 г. для поддержания и укрепления мира и международной безопасности, развития сотрудничества между разными странами мира.

Генеральный секретарь ООН – это главное административное должностное лицо Организации Объединенных Наций. За все время существования ООН кроме вышеупомянутых генсекретарей были также следующие:

Гледвин Джебб – первый исполняющий обязанности генерального секретаря ООН, британский дипломат и политический деятель (24 октября 1945 года – 1 февраля 1946 года). Трюгве Хальвдан Ли — первый избранный генеральный секретарь ООН, норвежский политический деятель (2 февраля 1946 — 10 ноября 1952). Маха Тхрай Ситху У Тхант – третий генеральный секретарь ООН, бирманский дипломат (30 ноября 1961 года – 1 января 1972 года). Курт Вальдхайм – четвертый генсек ООН, автрийский политик и дипломат (1 января 1972 года – 1 января 1982 года). Хавьер Перес де Куэльяр – пятый генеральный секретарь ООН, перуанский государственный деятель, дипломат (1 января 1982 года – 1 января 1992 года). Бутрос Бутрос Гали – шестой генсек ООН, а также египетский дипломат и политик (1 января 1992 года – 1 января 1997 года).

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