В костюме цвета хаки глава КНР напомнил военным, что ими руководит Коммунистическая партия.

В среду, 8 марта, глава КНР и лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил представителям Народно-освободительной армии, что они должны улучшить использование технологий, логистики и национальных резервов, чтобы "усилить армию и выигрывать войны".

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении китайского лидера говорится, что укрепление и усовершенствование "интегрированных стратегических возможностей" является новым требованием, установленным Коммунистической партией Китая.

Одетый в военный костюм цвета хаки, Си Цзиньпин, получивший в прошлом году третий срок в должности лидера Коммунистической партии, напомнил военным, что ими руководит партия.

"Китай должен лучше использовать науку, технологии и промышленность для укрепления своей армии и победы в войнах", — сказал он, призывая национальные лаборатории ускорить исследования военных технологий, чтобы Китаю не пришлось обращаться в другие страны за своими потребностями в секторе обороны.

Президент КНР потребовал повышения гибкости цепей поставок, активизации инфраструктурных работ и создания национальных резервов для военных целей.

Он также упомянул о существовании "стратегических рисков", которые китайская армия должна учитывать, но не уточнил их.

Накануне Си Цзиньпин предупредил, что "страны Запада во главе с Соединенными Штатами ввели политику сдерживания, окружения и репрессий против Китая, что привело к беспрецедентным провокациям для развития страны".

Напомним, в Китае считают передачу оружия государству-агрессору России сопоставимым с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

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