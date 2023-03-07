Китай намекнул, что может дать оружие РФ

В Китае считают передачу оружия агрессорке России сопоставимым с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ганя, пишет CNN.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?", — подчеркивает Цинь Ган во время пресс-конференции.

По его словам, якобы "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос о Тайване. Он отмечает, что подобное является "делом китайского народа". А потому "ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это".

Цень говоря о войне в Украине заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружие ни одной из сторон".

"Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", — сказал китайский министр.

Напомним, США разоблачили Пекин в помощи РФ в войне. В частности, компания из Китая поставляла России детали для иранской программы беспилотников. Также Пекин распространяет кремлевскую пропаганду и использует собственную дезинформацию, чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить Запад, США и НАТО.

Также на днях российские пропагандистские СМИ опубликовали новости о том, что Си Цзиньпинь с рабочим визитом планирует посетить страну-агрессору Россию. Путин якобы планирует показать главе Кремля Си Цзиньпину московское метро. Пока Пекин не подтвердил такую инормацию.

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