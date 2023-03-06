Мышь в батоне вызвала резонанс в Киеве: проверят производителя

Госпродпотребслужба Киева продолжает расследование относительно дохлой мыши, которую граждане приобрели в пакете с батоном в Киеве. Напомним, что женщина приобрела хлеб с "сюрпризом" в магазине АТБ-маркет по улице Генерала Потапова, 2.

"В субботу мы провели меры государственного надзора и контроля по жалобе потребителя. Подтвердился факт наличия мыши в упаковке с батоном, но пока мы выясняем все обстоятельства. Меры контроля проводятся, мы обязательно будем выходить на производителя этой продукции, ведь случай приобрел значительного резонанса в обществе. С целью недопущения подобных случаев мы тщательно изучаем ситуацию", — сообщил сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он отмечает, что по технологии производства продукции, туда маловероятно могла попасть мышь, но все выяснится после комплексной проверки.

"Мы обязательно все проверим в ближайшие дни. Мероприятия продолжаются. Батон приобрела мать заявителя. Уже подняты все материалы видеофиксации покупки батона, чеки. Установлено время приобретения и партию продукции. Поэтому сейчас мы изучаем все полученные факты. Думаю, в ближайшее время мы все выясним. Мы стоим на стороне потребителя и будем делать все, чтобы на полки украинских магазинов такая продукция не попадала", — заверил Олег Рубан.

Напомним, в одном из столичных маркетов киевляне приобрели батон с "сюрпризом". Под упаковкой, на ломтиках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с "живностью" распространяется по социальным сетям.

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