Миша в батоні викликала резонанс в Києві: перевірять виробника

Держпродспоживслужба Києва продовжує розслідування щодо дохлої миші, яку громадяни придбали в пакеті з батоном у Києві. Нагадаємо, що жінка придбала хліб з "сюрпризом" в магазині АТБ-маркет на вулиці Генерала Потапова, 2.

"В суботу ми провели заходи державного нагляду та контролю щодо скарги споживача. Підтвердився факт наявності миші в упаковці з батоном, але поки ми з’ясовуємо всі обставини. Заходи контролю проводяться, ми обов’язково будемо виходити на виробника цієї продукції, адже випадок набув значного резонансу у суспільстві. З метою недопущення подібних випадків, ми ретельно вивчаємо ситуацію", - повідомив сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він зазначає, що по технології виробництва продукції, туди маловірогідно могла потрапити миша, але все з’ясують після комплексної перевірки.

"Ми обов’язково все перевіримо у найближчі дні. Заходи продовжуються. Батон придбала мати заявника. Вже підняті всі матеріали відеофіксації купівлі батону, чеки. Встановлено час придбання та партію продукції. Тому зараз ми вивчаємо всі отриманні факти. Гадаю, найближчим часом все з’ясуємо. Ми стоїмо на боці споживача і будемо робити все, аби на полиці українських магазинів така продукція не потрапляла", - запевнив Олег Рубан.

Нагадаємо, в одному зі столичних маркетів кияни придбали батон із "сюрпризом". Під пакованням, на скибках хліба, вони виявили дохлу мишу. Відео та фото батона з "живністю" шириться соціальними мережами.

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