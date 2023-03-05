Мобілізація в Україні: чи можуть призвати з обмеженою придатністю

Чи можуть служити особи з обмеженою придатністю?

Військово-лікарською комісією (ВЛК) може бути винесена одна з трьох постанов щодо потенційних мобілізованих з обмеженою придатністю.

Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги "Юридична сотня".

Фахівці надали наступні постанови:

"Обмежено придатний до військової служби" "Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Що означають постанови

Особи "обмежено придатні до військової служби" та "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можуть служити в умовах воєнного стану та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу.

"Звісно ж особливості стану здоров`я таких осіб повинні бути враховані під час вступу/призову на службу. Зокрема, у постанові ВЛК у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі (з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку)", - пояснили юристи.

Людина, яку визнано обмежено придатною до військової служби, непридатна до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Дані правила передбачено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, що затверджене наказом МОУ від 14.08.2008 № 402.

Нагадаємо, після отримання повістки особу спрямовують для проходження військово-лікарняної комісії. ВЛК вирішує, чи може чоловік чи жінка бути мобілізованою.

Додамо, що існує детальний список хвороб, з якими не беруть до армії.

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