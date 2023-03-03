В одному із столичних маркетів кияни придбали батон із "сюрпризом"

Торгову мережу можуть оштрафувати на суму від 30 до 300 тисяч гривень.

В одному зі столичних маркетів кияни придбали батон із «сюрпризом». Під пакованням, на скибках хліба, вони виявили дохлу мишу. Відео та фото батона з «живністю» шириться соціальними мережами.

В головному управлінні Держпродспоживслужби Києва нас запевнили, що перевірять інформацію щодо миші в батоні.

«Щодо подібних фото та відео, то можу вас запевнити, що за 5 років роботи подібні випадки жодного разу не підтвердилися. Зазвичай такі фото та відео виявляються неправдивими. Або намаганням споживача дискредитувати торгову мережу або виробника. Тобто мишу могли просто засунути до батона та звинуватити магазин у тому, чого немає. Якщо подібні випадки трапляються, то ми моментально реагуємо і виїжджаємо з перевіркою на об’єкт в той же день. Але після офіційного звернення споживача.

Вони можуть звернутися до нашої служби за телефоном або надіслати лист на електронну адресу. Тому раджу споживачам, якщо ви побачили в супермаркеті птахів чи мишу в хлібові, або у вас є сумніви щодо походження продуктів харчування – офіційно одразу звертатися до нас, а не до соціальних мереж. Я особисто не вірю в те, що в батоні була дохла миша. Подібних випадків у нас ще не було», - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Він додає, що за подібне порушення торгову мережу можуть оштрафувати на суму від 30 до 300 тисяч гривень, залежно від порушень. Або навіть закрити магазин.

«Ми перевіримо інформацію, яка шириться в соціальних мережах. Будемо вдячні споживачеві, який виявив тварину в батоні, якщо він офіційно звернеться до нас. Тоді ми обов’язково перевіримо супермаркет, про який йде мова», - додає Олег Рубан.

Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якісь літальні апарати, пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі не має жодного стосунку до авіації чи дронів.

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