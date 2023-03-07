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Курс валют в Украине 7 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют в Украине 7 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остается стабильным.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,91 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,26(+2 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 39,00 грн., покупают за 38,86 грн. За евро в обменниках предлагают 40,07 грн., а продают за 41,06 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 38,30 грн — 38,80 грн
  • "Ощадбанк" – 38,50 грн – 39,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,70 грн – 39,30 грн,
  • "Райффайзен" – 38,20 грн – 39,30 грн,
  • ПУМБ – 38,50 грн – 39,25 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,
  • "Сбербанк" — 40,15 — 41,50 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 40,70 грн – 41,40 грн,
  • "Райффайзен" – 40,10 грн – 41,30 грн,
  • ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,85 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 8,95 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий. Индексация пенсий будет дифференцирована по категориям для ученых, госслужащих.

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Дата публикации
Просмотры
3102
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