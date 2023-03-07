Курс валют в Украине 7 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остается стабильным.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 7 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий. Индексация пенсий будет дифференцирована по категориям для ученых, госслужащих.
Читайте также:
- Курс валют в Украине 6 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Украинцы могут получить от ООН помощь в размере 6600 грн: кто имеет право и какие документы нужны
- В Минсоцполитики объяснили важные нюансы выплат переселенцам