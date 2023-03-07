Китай натякнув, що може дати зброю РФ

У Китаї вважають передавання зброї агресорці Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганя, пише CNN.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - наголошує Цінь Ган під час прес-конференції.

За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань. Він наголошує, що подібне є "справою китайського народу". А тому "жодна інша країна не має права втручатися в це".

Цінь кажучи про війниу в Україні заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.

Нагадаємо, США викрили Пекін у допомозі РФ у війні. Зокрема, ода з компаній Китаю поставляла Росії деталі для іранської програми безпілотників. Також Пекін поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити Захід, США й НАТО".

Також днями російські пропагандистські ЗМІ опублікували новини про те, що Сі Цзіньпінь з робочим візитом планує відвідати країну-агресорку Росію. Путін нібито планує показати очільнику Кремля Сі Цзіньпіну московське метро. Наразі Пекін не підтвердив таку інормацію.

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