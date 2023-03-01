Президент Китаю планує відвідати Москву: чим Путін хоче його "здивувати"

Фюрер Путін підтвердив, що голова Китаю Сі Цзіньпінь планує відвідати Москву з робочим візитом.
Голова Китаю Сі Цзіньпінь з робочим візитом планує відвідати країну-агресорку Росію.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Як зазначається, Путін нібито планує показати очільнику Кремля Сі Цзіньпіну московське метро.
"Ось будемо зустрічатися з главою КНР, якщо програма дозволить, із задоволенням покажемо Велику кільцеву лінію московського метро і нашим гостям. У всякому разі, делегації, мені здається, можна буде показати", - заявив фюрер.
Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "основна позиція Пекіна" щодо війни Росії в Україні полягає "в сприянні миру та переговорам".
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