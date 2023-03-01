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Президент Китая планирует посетить Москву: чем Путин хочет его "удивить"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
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Президент Китая планирует посетить Москву: чем Путин хочет его "удивить"

Фото: Associated Press

Фюрер Путин подтвердил, что глава Китая Си Цзиньпинь планирует посетить Москву с рабочим визитом.

Глава Китая Си Цзиньпинь с рабочим визитом планирует посетить страну-агрессора Россию.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Как отмечается, Путин якобы планирует показать главе Кремля Си Цзиньпину московское метро.

"Вот будем встречаться с главой КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем Большую кольцевую линию московского метро и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", – заявил фюрер.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что "основная позиция Пекина" по поводу войны России в Украине заключается "в содействии миру и переговорам".

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Дата публикации
Просмотры
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