Гаррі Каспаров: "Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна не на користь Україні"

Ймовірна зустріч очільника Кремля Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна може стати тривожною ознакою для України. Це буде означати, що Китай готовий втягнутися у війну.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

Він також додав, що поки Китай дотримується позиції спостерігання.

"Китаю вигідна довготривала війна. І він готовий надати Росії стільки зброї, за допомогою якої можна продовжувати її рік або навіть довше. Водночас з іншого боку на Китай тиснуть санкції Заходу. Я думаю, Захід ще сам до кінця не вирішив, наскільки далеко може зайти. Про це ми дізнаємося найближчим часом", – зауважив Каспаров.

За його словами, сам факт зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна стане сигналом до того, що Китай обрав активну позицію.

"Для нас усіх це дуже погано, але першочергово для України", – сказав російський опозиціонер.

Від початку повномасштабного вторгнення Китай обрав обережну позицію спостерігача. І якби Путін досягнув своїх планів - захопив Київ за три дні та посадив за кермо "прокремлівських маріонеток, Китай би активно приєднався до процесу".

Як зауважив Каспаров, "вже б пішли плани із захоплення Тайваню".

"Але все сталося не так, як планував Путін, і тому Китай зайняв позицію очікувача", – сказав Гаррі Каспаров.

Також Гаррі Каспаров надав припущення щодо того, чому КНР не тисне, приміром, на Казахстан.

"Йому (Китаю - ред.) вигідна виснажена Росія та Захід, який концентрується на війні в Україні. Але зараз Сі Цзіньпін захвилювався, бо ситуація на фронті в цілому змінюється на користь України. З одного боку, Китай не готовий підтримувати Росію в її агресивній політиці, з іншого – Сі Цзіньпін панічно боїться української перемоги", – заявив Гаррі Каспаров.

Він пояснив, що це може бути стимулом для будь-яких визвольних рухів та сигналом для внутрішньокитайської опозиції. Сі Цзіньпін зважує всі ризики.

Додамо, деякі експерти вважають війну Росії проти України частиною глобального плану КНР. Пекін, можливо, хотів використати цю війну на свою користь.

Читайте також: