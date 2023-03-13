Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу – чи означає це підготовку до вторгнення

Військово-політичний оглядач пояснив, для чого Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу".

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу". До армії РБ та прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чи означає це рішення підготовку до можливого вторгнення до України.

"Ні. Зараз у білоруській армії є гостра нестача штатно-посадових категорій – командир взводу/роти. Наприклад, лише у 11 ОМБр Західного оперативного командування ЗС РБ некомплект молодшого командного складу становить 55 офіцерів. Насамперед, гостра нестача в танкових та механізованих батальйонах, підрозділах РСЗВ, гаубичних дивізіонах тощо. Тобто Лукашенко не готує армію до вторгнення, а вирішує нагальну проблему, притаманну його паперовій армії, у якої на папері – все чудово", - пояснив він.

Експерт також зазначив, що в певному сенсі, аналогічна проблема зараз є в армії Росії – катастрофічна нестача професійного, якісного офіцерського складу.

"Це впливає на якість ведення бойових дій на рівні взводу/роти. І доки російські окупаційні війська не можуть вирішити цю проблему, Лукашенко намагається затикати дірки", - резюмував він.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер та екскандидат на посаду президента Білорусі Андрій Санніков вважає, що істерична реакція Лукашенка на вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі", може вказувати на те, що у РБ дійсно може готуватися велика провокація за його участі.

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