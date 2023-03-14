Президент США та премʼєр Британії обговорили подальшу військову підтримку України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та премʼєрміністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, а також загрози з боку Китаю.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

У повідомленні вказується, що лідери країн обмінялись думками щодо низки глобальних викликів, в тому числі загрози з боку КНР. Вони висловили впевненість в необхідності стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Також лідери підкреслили свою прихильність щодо подальшої допомоги Україні у її протистоянні російські агресії. Зокрема Байден і Сунак погодились з необхідністю надавати Києву військову, економічну та гуманітарну допомогу. Президент США та премʼєр Великої Британії підкреслили важливість проведення подальших економічних заходів для збільшення тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Очільник Британського уряду також підкреслив, що він буде працювати разом з союзниками для подолання економічних наслідків російської агресії.

"Найвищим пріоритетом Британії є надання військової допомоги Україні. Їхня безпека — це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість", - зазначив глава британського уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

Крім того, ми раніше інформували, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

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