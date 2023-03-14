Перешел на сторону врага: бойцу ВСУ объявили подозрение в госизмене

Военнослужащему ВСУ объявили подозрение в госизмене. Предатель передавал информации врагу о стратегических объектах в Николаевской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как установили следствие, боец одной из воинских частей ВСУ перешел на сторону врага. В частности, он предоставлял российским кафирам данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской области.

"Правоохранители специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере разоблачили предателя и задержали его. Военному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ", — говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант избран мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, известного в прошлом украинского телеведущего будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

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