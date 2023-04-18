У Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду

У Росії депутати Держдуми схвалили у третьому читанні поправки, що передбачають довічне позбавлення волі за державну зраду.

Про це пише прокремлівське видання "РИА Новости".

Зазначається, що після того, як у Росії ухвалили закон про шпигунство, видання іноземцям відомостей, які становлять державну таємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, спрямованій проти РФ, суд зможе призначити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

"До цього максимальне покарання становило до 20 років колонії", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти підтримали посилення покарання за "тероризм".

Нагадаємо, у Російській Федерації 9 Травня не проведуть традиційний хіт "Безсмертний полк". Від цього заходу на День перемоги відмовилися не лише у Москві, а й інших російських містах.

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