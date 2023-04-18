У Росії відмовляються від традиційних для 9 Травня заходів: скасували хід "Безсмертного полку"

У Російській Федерації 9 Травня не проведуть традиційний хіт "Безсмертний полк". Від цього заходу на День перемоги відмовилися не лише у Москві, а й інших російських містах.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами депутатки Держдуми РФ Ольга Занко, на території країни-агресорки День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі. Так, у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені "Великій Вітчизняній війні".

Тим часом Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху "Безсмертний полк Росії" Олена Цунаєва повідомила, що традиційного ходу "Безсмертний полк" у Росії 2023-го не буде.

Скасування заходів у Росії

У Москві цього року вирішили не проводити традиційні мітинги 1 травня. У сучасній Росії цього дня Свято Весни та Праці. У столиці країни-агресорки заявляють про небезпеку.

В РФ почали скасовувати паради на 9 травня. Роблять це нібито "з міркувань безпеки". Зокрема, про те, що на День перемоги не буде парадів заявили вже у Курську, Бєлгороді та в анексованому Криму.

Британські розвідники пояснюють скасування парадів у прикордонних регіонах, але їхнє проведення далеко від кордону з Україною, комунікаційною проблемою для Кремля. Російський президент-диктатор Володимир Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

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