"Краще бути з Росією, ніж із Заходом": в Одесі знову спалахнув скандал з таксистом-путіністом (відео)

В Одесі ще один таксист – прихильник Путіна, влип у скандал через свої провокаційні висловлювання щодо війни в Україні.

Відео, яке записала небайдужа українка, почали ширити у соцмережах.

Так, одеський таксист розхвалював кремлівського диктатора Володимира Путіна, виправдовував зґвалтування окупантами українок та заявив, що відео зі стратами українських військових – фейки.

Чоловік також заявив, що не вірить в перемогу України, оскільки Росія "не програла жодної війни". Він також назвав Путіна "найвеличнішим політиком сучасності".

"Нам для нашої економіки, для нормального життя, краще бути з Росією, ніж із Заходом. Ми на Заході третій сорт…. Для мене Путін – один із "найвеличніших політиків сучасності", - заявив прихильник окупантів.

Однак вже за декілька годин після публікації відео таксиста зупинила поліція та доставила до Служби безпеки України. Зараз він перебуває під вартою.

Чоловік також записав відео з вибаченнями перед українцями та військовими.

Нагадаємо, у березні в Одесі таксист на прохання клієнтки відмовився вимкнути російську музику і заявив, що "це США запускають по Україні ракети, а довкола – всі нацисти".

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