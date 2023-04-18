У Дніпрі з кранів тече каламутна вода: що відомо

Спостерігається незначне погіршення якості води.
Через паводок у Дніпрі показники якості води погіршились. З кранів містян тече каламутна вода.
Про це йдеться на сторінці у Facebook КП "Дніпроводоканал".
Зазначається, що внаслідок масштабної повені та значного підвищення рівня води у річці Дніпро спостерігається незначне погіршення якості води за показниками каламутності та забарвленості.
"Але ситуація не є критичною, якість водопровідної води контролюється цілодобово. На виході зі станцій та в мережах відповідає вимогам", – йдеться у повідомленні.
До слова, напередодні голова Дніпропетровської облради повідомляв, що стан питної води в регіоні перевіряють у лабораторіях. Також він заперечив загрозу паводків для стану питної води. За словами чиновника, очисні споруди працюють без перебоїв.
Нагадаємо, днями киян повідомляли про те, що вода у кранах може стати дещо жовтуватою. Втім, наголошують у "Київводоканалі", вона буде безпечною.