В Днепре из кранов течет мутная вода: что известно

Из-за паводка в Днепре показатели качества воды ухудшились. Из кранов горожан течет мутная вода.

Об этом говорится на странице Facebook КП "Днепропроводоканал".

Отмечается, что в результате масштабного наводнения и значительного повышения уровня воды в Днепре наблюдается незначительное ухудшение качества воды по показателям мутности и окрашенности.

"Но ситуация не критическая, качество водопроводной воды контролируется круглосуточно. На выходе со станций и в сетях отвечает требованиям", – говорится в сообщении.

К слову, накануне глава Днепропетровского облсовета сообщал, что состояние питьевой воды в регионе проверяют в лабораториях. Также он отрицает угрозу паводков для состояния питьевой воды. По словам чиновника, очистные сооружения работают без перебоев.

Напомним, на днях киевлян сообщали о том, что вода в кранах может стать несколько желтоватой. Впрочем, подчеркивают в "Киевводоканале", она будет безопасной.

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