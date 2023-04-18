В Российской Федерации 9 Мая не проведут традиционное шествие "Бессмертный полк". От этого мероприятия в День победы отказались не только в Москве, но и в других российских городах.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам депутата Госдумы РФ Ольга Занко, на территории страны-агрессорки День Победы 2023 будет проходить в смешанном формате. Так, в регионах состоятся очные и онлайн мероприятия, посвященные "Великой Отечественной войне".

Между тем Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023-м не будет.

Отмена мер в России

В Москве в текущем году решили не проводить традиционные митинги 1 мая. В современной России в этот день Праздник Весны и Труда. В столице страны-агрессоры заявляют об опасности.

В РФ начали отменять парады на 9 мая. Делают это якобы "из соображений безопасности". В частности, о том, что на День победы не будет парадов, заявили уже в Курске, Белгороде и в аннексированном Крыму.

Британские разведчики объясняют отмену парадов в приграничных регионах , но их проведение вдали от границы с Украиной, коммуникационной проблемой для Кремля. Российский президент-диктатор Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

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