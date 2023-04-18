В России отказываются от традиционных для 9 Мая мероприятий: отменили шествие "Бессмертного полка"

Многие мероприятия были переведены в онлайн-формат.
В Российской Федерации 9 Мая не проведут традиционное шествие "Бессмертный полк". От этого мероприятия в День победы отказались не только в Москве, но и в других российских городах.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
По словам депутата Госдумы РФ Ольга Занко, на территории страны-агрессорки День Победы 2023 будет проходить в смешанном формате. Так, в регионах состоятся очные и онлайн мероприятия, посвященные "Великой Отечественной войне".
Между тем Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023-м не будет.
Отмена мер в России
В Москве в текущем году решили не проводить традиционные митинги 1 мая. В современной России в этот день Праздник Весны и Труда. В столице страны-агрессоры заявляют об опасности.
В РФ начали отменять парады на 9 мая. Делают это якобы "из соображений безопасности". В частности, о том, что на День победы не будет парадов, заявили уже в Курске, Белгороде и в аннексированном Крыму.
Британские разведчики объясняют отмену парадов в приграничных регионах , но их проведение вдали от границы с Украиной, коммуникационной проблемой для Кремля. Российский президент-диктатор Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.