Британец выпил 22 шота за 90 минут в польском стриптиз-клубе и скончался

Инцидент произошел шесть лет назад.

Британец умер от отравления алкоголем после того, как ему сделали 22 шота за полтора часа в польском стриптиз-клубе.

Об этом пишет ladbible.com.

36-летний мужчина, идентифицированный только как Марк С. по местным законам о конфиденциальности, посетил ночное заведение в Кракове во время отпуска с другом в 2017 году.

С тех пор полиция раскрыла новые детали гибели: говорят, что турист уже был пьян, когда попал в клуб, и пытался уйти от дальнейшего опьянения, отказываясь от напитков. Впрочем, несмотря на его усилия, следователи заявили, что Марку сделали 22 шота менее чем за два часа.

Польские власти заявили, что Марк потерял сознание, после чего персонал клуба отобрал у него 2200 злотых наличными.

В конце концов мужчина умер из-за отравления алкоголем. Национальная прокуратура Польши заявила, что на момент гибели у него было смертельное содержание алкоголя в крови не менее 0,4 процента. Сообщается, что алкогольное отравление может произойти при уровне алкоголя в крови 0,3 и выше.

Местная полиция объявила, что 58 человек были обвинены в причастности к организованной преступной группе, которая проводила рейд в ряде ночных клубов.

На кадрах видно, как полиция ворвалась в клуб, арестовала подозреваемых и забрала компьютеры, деньги и телефоны. По данным Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP), против группы было возбуждено более 700 уголовных дел.

Фото: Newsflash

"Одна из версий, расследуемых следователями по делу, касается потерпевшего, доведенного до состояния опьянения, повлекшего обморок, а затем смерть в результате острого отравления алкоголем", — объясняется в заявлении ЦПСП.

"Мужчине не была оказана медицинская помощь во время инцидента. В отношении подозреваемых в этом деянии произведены предварительные аресты".

Далее CBSP объяснила, как группа воспользовалась "психическим и физическим состоянием жертв" и "совершила платежные операции с использованием платежных карт или других финансовых инструментов за товары и услуги, которые, вероятно, предлагаются в клубе".

Фото: Newsflash

"В некоторых случаях с помощью электронного банкинга на принадлежащих клиентам устройствах также разрешалось брать кредиты или закрывать вклады или сберегательные счета, а накопленные там средства переводились на счета компаний, действующих в клубах", — говорится в сообщении.

Обвинения в адрес группы включают обвинения в участии в организованной преступной группе, совершении грабежей и мошенничестве в ущерб клиентам клубов из Кракова и Варшавы.

Расследование предполагаемых преступлений продолжается.

Напомним, сенатор Австралии Лидия Торп оказалась в центре громкого скандала. Политик подралась с мужчиноц возле стриптиз-клуба и кричала, что у него "маленький пенис".

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