Угрожает ли Киеву "Венеция": эксперт объяснил, почему тонут "Муромец" и Гидропарк

Сколько еще продлится паводок в столице и где ждать подтоплений.

Большая вода продолжает подтапливать Киев. Горожане публикуют в социальных сетях впечатляющие фото и видео подтопленного парка "Муромец", а также частично залитого водой столичного Гидропарка. Почему такое происходит в Киеве и что еще может затопить в столице, выяснял сайт ТСН.ua

"Ситуацию с паводком в Киеве можно прокомментировать примерно так — "никогда такого не было и вот снова". Киевляне отвыкли от высокого половодья на Днепре. Водополье — фаза гидрологического режима, характеризующаяся высокими уровнями воды, однако на Днепре в последние годы оно проходило в основном в пределах русла, даже без затопления поймы. Труханов остров, парки "Муромец" и "Наталка", отдельные части Гидропарка – это пойменные территории. При прохождении весеннего половодья эти территории традиционно затапливаются. Это нормальный естественный процесс. Если вспомним половодье 1970-х годов, то тогда "большая вода" подтапливала даже подземный переход станции метро "Гидропарк". В том, что мы сейчас наблюдаем, нет ничего удивительного или необычного", — рассказал сайту ТСН.ua Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Мы поинтересовались у специалиста, стоит ли ожидать в Киеве новых подтоплений и сколько будет продолжаться наводнение.

"Сейчас мы наблюдаем относительную стабилизацию уровня воды. Наблюдения, кстати, ведутся на гидрологическом посту Киев в Гидропарке. Сегодня на утро отмечался рост уровня воды на 2 см (657 см над нулем поста, 93,57 м БС), кроме этого в створе поста наблюдается затопление поймы слоем 1,0 м. Значительных повышений уровня воды в пределах Киева не ожидается. Наводнение в столице, скорее всего, будет продолжаться до конца апреля. Мы не ожидаем в Киеве каких-либо катастрофических затоплений", — добавляет Илья Перевозчиков.

В Сети публикуют фото Киева тридцатых годов прошлого века, когда город переживал сильные наводнения. Тогда вода затапливала улицы Подола, и район напоминал на Венецию. Жители передвигались между домами на лодках, чтобы спастись от большой воды и сохранить свое имущество.

"Подобный паводок столице не угрожает. Все эти процессы с подтоплением Подола и старой застройки Киева на пониженных участках, которые мы видим на старых фотографиях, были когда-то, они происходили до строительства Киевской ГЭС. Собственно, одной из причин ее строительства было не допустить масштабных подтоплений в городе. Так что жилым массивам Подола, Оболони и Троещины сейчас ничего угрожает", — успокаивает Илья Перевозчиков.

Что говорят в КГВА

Между тем, в КГВА сообщают, что подтопление садово-дачной застройки на данный момент в столице минимально. ГСЧС никаких работ по откачке воды пока не производит.

"Критического уровня воды в Днепре еще нет. В этом году уровень воды уже более 1 м. превышает прошлогодний, однако пик половодья еще впереди. По прогнозам, он придется на 22-23 апреля. Но хочу успокоить киевлян. Все нужные службы в полной готовности. Мы готовы к любому развитию ситуации", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Ранее мы сообщали, что затопило парк "Наталка" и Почтовую площадь: большая вода натворила беды в Киеве и области.

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