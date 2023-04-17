Чи загрожує Києву "Венеція": експерт пояснив, чому тонуть "Муромець" та Гідропарк

Скільки ще триватиме паводок у столиці та де чекати підтоплень.

Велика вода продовжує підтоплювати Київ. Містяни публікують у соціальних мережах вражаючі фото та відео підтопленого парку "Муромець", а також столичного Гідропарку, який частково залитий водою. Чому таке відбувається у Києві зараз та що ще може затопити у столиці, з’ясовував сайт ТСН.ua

"Ситуацію з паводком у Києві можна прокоментувати приблизно так – "ніколи не було і ось знов". Кияни, відвикли від високого водопілля на Дніпрі. Водопілля – фаза гідрологічного режиму, що характеризується високими рівнями води, проте на Дніпрі в останні роки воно проходило здебільшого в межах русла, навіть без затоплення заплави. Труханів острів, парки "Муромець" та "Наталка", окремі частини Гідропарку – це заплавні території. При проходженні весняного водопілля ці території традиційно затоплюються. Це нормальний природній процес. Якщо згадаємо водопілля 1970-х років, то тоді "велика вода" підтоплювала навіть підземний перехід станції метро "Гідропарк". В тому, що ми зараз спостерігаємо, немає нічого дивного чи незвичного", - розповів сайту ТСН.ua Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Ми поцікавилися у фахівця, чи варто очікувати в Києві нових підтоплень і скільки буде тривати повінь.

"Зараз ми спостерігаємо відносну стабілізацію рівня води. Спостереження, до речі, ведуться на гідрологічному посту Київ у Гідропарку. Сьогодні на ранок відмічався ріст рівня води на 2 см (657 см над нулем поста, 93,57 м БС), крім цього у створі поста спостерігається затоплення заплави шаром 1,0 м. Значних підвищень рівня води в межах Києва не очікується. Повінь у столиці, скоріш за все, триватиме до кінця квітня. Ми не очікуємо в Києві якихось катастрофічних затоплень", - додає Ілля Перевозчиков.

В Мережі публікують фото Києва тридцятих років минулого століття, коли місто переживало сильні повені. Тоді вода затоплювала вулиці Подолу, і район був схожий на Венецію. Мешканці пересувалися між будинками на човнах, щоб врятуватися від великої води та зберегти своє майно.

"Подібний паводок столиці не загрожує. Всі ці процеси з підтопленням Подолу та старої забудови Києва на понижених ділянках, які ми бачимо на старих фотографіях, були колись, вони відбувалися до будівництва Київської ГЕС. Власне, однією з причин її будівництва було не допустити масштабних підтоплень у місті. Тож, житловим масивам Подолу, Оболоні та Троєщини зараз нічого загрожує", - заспокоює Ілля Перевозчиков.

Що кажуть в КМВА

Тим часом в КМВА повідомляють, що підтоплення садово-дачної забудови на теперішній момент у столиці мінімальне. ДСНС жодних робіт по відкачуванню води наразі не проводить.

"Критичного рівню води в Дніпрі ще немає. Цьогоріч рівень води вже понад 1 м. перевищує минулорічний, проте, пік водопілля ще попереду. За прогнозами, він припаде на 22-23 квітня. Але хочу заспокоїти киян. Усі потрібні служби в повній готовності. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Раніше ми повідомляли, що затопило парк "Наталка" та Поштову площу: велика вода накоїла лиха у Києві та області.

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