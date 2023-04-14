На Київ йде велика вода: які райони підтопить

Велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро. Там під воду пішла частина набережної. Також підтоплена нова набережна на лівому березі, недалеко від мосту Метро.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чи не загрожує водопілля великим потопом для Києва.

У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру кажуть, що протягом 13-14 квітня у Києві та прилеглих до Дніпра територіях Вишгородського, Броварського, Бориспільського районів оголошений другий рівень небезпеки помаранчевого кольору.

Фото: Кирило Степанець/https://t.me/kirstepan

"Ми спостерігаємо пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС. "Велика вода" пропускатиметься через весь каскад Дніпровських водосховищ. У Києві і навколо міста вже спостерігаються підтоплення понижених ділянок вздовж русла Дніпра. Особливу увагу варто приділити мешканцям територій південніше Осокорків та північніше Оболоні, Троєщини. Це район сіл Вишеньки, Гнідин, Осещина, Погреби. Там можливе затоплення в межах садово-дачної та приватної забудов на заплаві ріки. Також в зазначених місцях може спостерігатися затоплення доріг", - розповів сайту ТСН.ua Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

"Відмічатиметься вихід води на заплаву, понижені ділянки, є ризик затоплення садово-дачних ділянок і у столиці (Русанівські Сади, прируслові частини масиву Конча-Заспа)", - каже Ілля Перевозчиков.

Він додає, що водопілля в районі столиці може тривати приблизно до кінця квітня.

Фото: Кирило Степанець/https://t.me/kirstepan

"Згідно наших прогнозів, весняна повінь ймовірно триватиме протягом квітня-травня. Найвищі рівні варто очікувати протягом квітня, а потім вже водопілля піде на спад. Масштабного "потопу" в Києві не слід очікувати. Кияни просто відвикли від великої води, тому їх вражають часткові підтоплення на набережних, прибережних смугах. Але тут нічого дивного немає, бо вони побудовані на заплавних територіях – місця де має розливатися річка в період водопілля. Природньо, що їх підтоплює", - додає Ілля Перевозчиков.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.

Також на Київщині через паводок та прорив дамби місцевого ставка водою затопило кілька вулиць в Іванкові.

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