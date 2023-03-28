Мед та праця: 100-річний киянин розкрив секрет свого довголіття

У Києві мешкає 100-річний ветеран Другої світової війни Григорій Романович Куземко, який зараз переживає нові бойові дії на території України. Він розповів, що особливого секрету довголіття немає.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Секретів довголіття у мене немає. Це від народження Бог посилає – кому і скільки прожити. Все залежить від його волі. Хтось народжується і помирає зовсім юним, а хтось живе довго. Я люблю людей, люблю своїх рідних, люблю життя. А ще мені допомагає постійна праця, весь час потрібно працювати, але не перевантажувати себе. Потрібно не лінуватися! Робити щось корисне для рідних, близьких, знайомих. Бути корисним! Я так живу весь час", – ділиться з нами Григорій Романович.

Ми поцікавилися у Григорія Романовича, що потрібно їсти, щоб дожити до ста років.

"Я їм усе, що готує моя невістка. До їжі я неперебірливий. Єдине, від чого я відмовився – цукор. Замінив його медом. Кожного ранку п’ю каву та їм мед з горіхами, їх нам родичі передають з села. Сам їх розчавлюю, а син перемелює – дуже смачно. Мед, до речі, з мого села, де я вчителював. Вдень п’ю компот. А ввечері обов’язково чай з медом та горіхами. А ще я їм тільки вівсяні пряники. Дуже вони мені подобаються", – ділиться з нами дідусь.

Фото: ТСН.ua

До речі, шкідливих звичок у Григорія Романовича немає. Цигарок не курив, навіть коли був на фронті.

"Я ніколи не палив. Випити міг 50 грам в компанії, але ніколи не напивався. Сама по собі горілка гидка. Я вигадав напій, який називав "ведмедик". Рецепт дуже простий – мед із горілкою. Намішаєш і п’єш. Любиш солодке – додаєш меду більше. Ще я робив напій із винограду. Потрібно вижати з стиглого винограду сік. До нього додавав горілку і мед – дуже смачно", – розповідає старожил.

Нагадаємо, на долю Григорія Романовича Куземка випало чимало випробувань: він був учасником бойових дій у часи Другої світової війни, потрапив у полон і вижив у концтаборі Нюрнберга, пережив нелегкі повоєнні роки, а зараз переживає вже другу війну за своє життя.

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