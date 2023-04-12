Як і коли закінчиться війна в Україні: три сценарії від Арестовича

Від контрнаступу українських військових залежить багато складових. Позитивні дії ЗСУ можуть навіть спричинити вбивство Путіна одним з генералів, який його оточує.

Контрнаступ ЗСУ може позитивно вплинути на перебіг війни і відштовхнути окупантів до стану 23 лютого.

Про це в інтерв’ю ютюб-каналу “Голованов” розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Зараз ми входимо у контрнаступ. Залежно від його результатів буде той чи інший сценарій. Наприклад, ми здійснили успішний контрнаступ і вийшли до воріт в Криму, фактично весь південний фронт упав, ми повернули його в стан 23 лютого, багато полонених, багато трофеїв. У Росії має розпочатися, за одним із припущень, моральний занепад у військах. Путін зможе його потім зупинити “заградотрядами”. Чи можливо це, невідомо, може його пристрелять генерали. Це велике питання. Точка біфуркації. Інший варіант. Ми пішли в наступ, але в нас не дуже вийшло. Ми досягли якихось середніх результатів і вони повні оптимізму і знову намагаються зібрати своє військо, щоб наступати на нас у відповідь”, - розповів Арестович.

За його словами, у окупантів будуть проблеми зі збором війська, тому що з Китаєм вони не домовилися, людей вистачить, а власного озброєння і військової техніки їм не вистачить.

“У них і зараз вже 40% військ — це так звані стрілецькі батальйони, які їздять на автобусах та вантажівках без бронетехніки, без важкого озброєння. Третій варіант такий. Ми пішли, досягли своїх цілей, вийшли на кордон з Кримом, але вони так само стоять. Це буде якась війна за Крим і за Донбас. Дуже несприятлива для них, тому що у нас через звільнення територій звільняється велика кількість людей і ми можемо частіше проводити ротацію, діставати далі тощо. Тобто який саме сценарій буде, ми не знаємо. Треба дивитися, чим завершиться контрнаступ. Але в будь-якому з цих сценаріїв лютий 2024 року це надто великий термін для РФ у її нинішньому становищі”, - наголосив колишній радник ОП.

Він також додав, що провести мобілізацію знову росіяни не зможуть. Санкції їх доламують, вони витрачають величезну кількість грошей на компенсацію, приватний видобуток золота дозволили чи збираються дозволити.

“Це дуже несприятлива ознака. Це означає, що вони почали продавати свій запас золота. Врешті-решт вони опиняться перед вибором — платити силовикам чи платити пенсіонерам, бюджетникам та всім іншим. А це дилема, яка змусить їх думати про кінець війни серйозно, вони й зараз про це думають. Інакше не було б пропозицій про переговори без попередніх умов, які сипляться звідти кожен місяць. Стратегія — це географія. Росіяни чекають удару на Південь, умовно кажучи на Крим чи на узбережжя Азовського моря. Або два удари — один на Південь, а інший кудись на північ Луганської області. Ми не знаємо, за яким сценарієм піде Генштаб. Максимум зрозумілий — вихід на кордон з Кримом”, - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія в очікуванні контрнаступу Збройних сил України будує велику лінійну оборону у Запорізькій області.

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