Леді Гага отримала посаду в Білому домі

У четвер, 13 квітня, в Білому домі оголосили зірковий склад президентського комітету з мистецтва й гуманітарних наук. Його очолить зірка поп-музики й володарка премії "Греммі" Леді Гага (Стефані Джерманотта) разом із продюсером та лауреатом премії "Оскар" Брюсом Коеном.

Про це повідомляє USA Today.

Комітет є дорадчою радою з питань культури для президента США Джо Байдена. До його складу також увійшли актори Джордж Клуні , Дженніфер Гарнер, Трой Коцур, Керрі Вашингтон і не тільки. Загалом комітет складається з 24 людей. Серед них не тільки зірки кіно та шоу-бізнесу, а й науковці, літературознавці, а також історики.

Більшість членів комітету раніше вже співпрацювали з Байденом. Зокрема, Леді Гага була задіяна в кампанії "Це залежить від нас", спрямованої на боротьбу з сексуальним насильством у студентських містечках.

Раніше ми повідомляли, що головних зірок другої частини кінострічки "Джокер" Леді Гагу та Гоакіна Фенікса помітили під час знімання сцени на вулиці Нью-Йорка. Найбільше місто США перетворили на Готем-Сіті, щоб зняти продовження популярної кінострічки.

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