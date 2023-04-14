Леди Гага получила должность в Белом доме

В четверг, 13 апреля, в Белом доме объявили звездный состав президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам. Его возглавит звезда поп-музыки и обладательница премии "Грэмми" Леди Гага (Стефани Джерманотта) вместе с продюсером и лауреатом премии "Оскар" Брюсом Коэном.

Об этом сообщает USA Today.

Комитет является совещательным советом по культуре для президента США Джо Байдена. В его состав также вошли актеры Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Трой Коцур, Кэрри Вашингтон и не только. Всего комитет состоит из 24 человек. Среди них не только звезды кино и шоу-бизнеса, но и ученые, литературоведы, а также историки.

Большинство членов комитета ранее уже сотрудничали с Байденом. В частности, Леди Гага была задействована в кампании "Это зависит от нас", направленной на борьбу с сексуальным насилием в студенческих городках.

Ранее мы сообщали, что главные звезды второй части киноленты "Джокер" Леди Гагу и Гоакина Феникса заметили во время съемки сцены на улице Нью-Йорка. Самый большой город США превратили в Готем-Сити, чтобы снять продолжение популярной киноленты.

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