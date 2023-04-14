Астрологический прогноз на 14 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, желтый, золотой, песочный.
Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается.
Питание дня: жидкость плохо выводится из организма, образуя отеки, поэтому нужно как можно меньше пить и даже от первых блюд лучше отказаться.
Стрижка дня: день категорически не подходит для стрижки.
Дачные работы дня: можно облагораживать сад и благоустраивать загородный участок.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают полезными – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.
Табу дня: нельзя переезжать с квартиры на квартиру и даже просто передвигать в доме мебель.
Цитата дня: "Прочные результаты получаются лишь тогда, когда готовятся исподволь" (Герберт Спенсер).
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