Астрологический прогноз на 14 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя разрушать, а можно только строить и созидать. Особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому необходимо "ловить" благоприятный момент.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, желтый, золотой, песочный.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому в случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение категорически не допускается.

Питание дня: жидкость плохо выводится из организма, образуя отеки, поэтому нужно как можно меньше пить и даже от первых блюд лучше отказаться.

Стрижка дня: день категорически не подходит для стрижки.

Дачные работы дня: можно облагораживать сад и благоустраивать загородный участок.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам, читая соответствующие заговоры и проводя обряды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают полезными – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.

Табу дня: нельзя переезжать с квартиры на квартиру и даже просто передвигать в доме мебель.

Цитата дня: "Прочные результаты получаются лишь тогда, когда готовятся исподволь" (Герберт Спенсер).

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