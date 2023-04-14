Астрологічний прогноз на 14 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна руйнувати, а можна лише будувати та творити. Особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тож необхідно "ловити" сприятливий момент.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: лимонний, лаймовий, жовтий, золотий, пісочний.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: недуги, що розпочалися цього дня, можуть бути тривалими та загрожують серйозними ускладненнями, тому у разі погіршення самопочуття необхідно одразу ж звернутися до лікаря – самолікування категорично не допускається.

Харчування дня: рідина погано виводиться з організму, утворюючи набряки, тому потрібно якнайменше пити і навіть від перших страв краще відмовитися.

Стрижка дня: день не підходить для стрижки.

Дачні роботи дня: можна ушляхетнювати сад та упорядковувати заміську ділянку.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів, читаючи відповідні змови та проводячи обряди.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають корисними – у них міститься підказка щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна переїжджати з квартири на квартиру і навіть просто пересувати в будинку меблі.

Цитата дня: "Міцні результати виходять лише тоді, коли готуються поволі" (Герберт Спенсер).

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