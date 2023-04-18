Мужчину насмерть раздавило на автомойке: как так произошло

Пожилой мужчина был раздавлен до смерти во время мойки его автомобиля в Австралии.

Как пишет ladbible.com, 73-летний мужчина пригнал свою машину на автомойку в Мельбурне в ноябре в 2019 году. Затем вышел из машины, чтобы повторно ввести код доступа.

Но прежде чем он смог вернуться к машине, начался цикл стирки, и он был раздавлен. Мужчине была оказана медицинская помощь, но через три дня он скончался в больнице.

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После ужасного инцидента в декабре в 2021 году компании было предъявлено четыре обвинения в халатности.

Магистратский суд Мельбурна слушает, как развивался инцидент.

Так, о трагедии в суде на этой неделе рассказала свидетельница Пьетрина Ди Ното, в тот день стоявшая в очереди на автомойку.

Она сообщила суду, что пожилой мужчина "грубо" спросил ее, может ли она передвинуть свою машину, чтобы он мог ввести код доступа.

Когда он увидел, что машина завелась, он побежал и попытался вернуться на переднее сиденье своей машины, но дверь застряла в портале автомойки.

"Я подумала: "О, нет, пожалуйста, садитесь на заднее сиденье", — вспоминает она.

Свидетельница отметила, что мужчине удалось открыть входную дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь одной ногой, но сразу после этого он был сбит автомойкой.

Она сказала суду, что ей было "очевидно", что "было бы лучше, если бы он просто ушел" и что "выходить вперед было явно опасно".

Между тем, страховая компания утверждает в судебных документах, что мойка не предприняла разумных шагов по устранению рисков, таких как установка табличек, запрещающих водителям выходить из автомобиля во время работы автомойки, или установка заборов или систем, препятствующих столкновению.

В заявлении также говорится, что компании "было бы разумно устранить или снизить риск, установив шлагбаумы, которые давали бы доступ к моечному отсеку только после введения действительного кода доступа".

Судебное заседание продолжается.

Напомним, 13-летний мальчик скончался в результате Benadryl Challenge в TikTok. Папа погибшего обратился с предупреждением к другим родителям.

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