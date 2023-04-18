Чоловіка на смерть розчавило на автомийці: як так сталося

Очевидці розповіли про інцидент, який стався у австралійському Мельбурні.

Літній чоловік був розчавлений до смерті під час мийки його авто в Австралії.

Як пише ladbible.com, 73-річний чоловік пригнав свою машину на автомийку у Мельбурні у листопаді 2019 року. Потім вийшов із машини, щоб повторно ввести код доступу.

Але перш ніж він зміг повернутися до машини, почався цикл прання, і він був розчавлений. Чоловіку було надано медичну допомогу, але через три дні він помер у лікарні.

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Після жахливого інциденту в грудні 2021 року компанії було пред'явлено чотири звинувачення у недбалості.

Наразі магістратський суд Мельбурна слухає, як розвивався інцидент.

Так, про трагедію в суді цього тижня розповіла очевидиця П'єтріна Ді Ното, яка того дня стояла в черзі на автомийку.

Вона повідомила суду, що чоловік похилого віку "грубо" запитав її, чи може вона пересунути свою машину, щоб він міг ввести код доступу.

Коли він побачив, що машина завелася, він побіг і спробував повернутися на переднє сидіння своєї машини, але двері застрягли в порталі автомийки.

"Я подумала: "О, ні, будь ласка, сідайте на заднє сидіння", — згадує вона.

Свідок зазначила, що чоловікові вдалося відчинити вхідні двері рівно настільки, щоб прослизнути всередину однією ногою, але одразу після цього він був збитий автомийкою.

Вона сказала суду, що їй було "очевидно", що "було б краще, якби він просто пішов", і що "виходити вперед було явно небезпечно".

Тим часом, страхова компанія стверджує в судових документах, що мийка не зробила розумних кроків для усунення ризиків, таких як встановлення табличок, що забороняють водіям виходити з автомобіля під час роботи автомийки, або встановлення огорож або систем, що перешкоджають зіткненню.

У заяві також йдеться, що компанії "було б розумно усунути або зменшити ризик, встановивши шлагбауми, які давали б доступ до мийного відсіку лише після введення дійсного коду доступу".

Судове засідання продовжується.

Нагадаємо, 13-річний хлопчик помер внаслідок Benadryl Challenge у TikTok. Тато загиблого звернувся з попередженням до інших батьків.

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