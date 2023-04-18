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В Росії будуть відбирати паспорти через "дискредитацію" армії — закон

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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376
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В Росії будуть відбирати паспорти через "дискредитацію" армії — закон

Фото: pixabay.com

Підставою для позбавлення громадянства стане не лише критика в бік армії.

У Росії позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії".

Про це повідомляють пропагандистські агентства з посиланням на відповідні поправки до законодавства Держдуми.

Підставою для позбавлення громадянства стане не лише так звана "дискредитація" армії. Паспорти РФ будуть відбирати і через "порушення територіальної цілісності" Росії, дезертирство, заклики до розв'язування війни і "вчинення дій, що створюють загрозу національній безпеці РФ".

У Держдумі погодили поправку, згідно з якою відбирати російський паспорт будуть у тих, хто отримав громадянство не за правом народження, а шляхом натуралізації. Ба більше, рішення про позбавлення громадянства ухвалюватиме територіальне управління МВС, а не суд.

Особи, позбавлені російського громадянства на основі цієї процедури, зможуть знову претендувати на отримання паспорта РФ не раніше, ніж через три роки.

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки "мету спецоперації вже досягнуто".

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