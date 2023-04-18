В России будут отбирать паспорта из-за "дискредитации" армии — закон

Основанием для лишения гражданства станет не только критика в сторону армии.

В России будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии".

Об этом сообщают пропагандистские агентства со ссылкой на соответствующие поправки в законодательство Госдумы.

Основанием для лишения гражданства станет не только так называемая дискредитация армии. Паспорта РФ будут отбирать и из-за "нарушения территориальной целостности" России, дезертирства, призывов к развязыванию войны и "совершению действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ".

В Госдуме согласовали поправку, согласно которой отбирать российский паспорт будут у получивших гражданство не по праву рождения, а путем натурализации. Более того, решение о лишении гражданства будет принимать территориальное управление МВД, а не суд.

Лица, лишенные российского гражданства на основе этой процедуры, смогут снова претендовать на получение паспорта РФ не ранее, чем через три года.

Накануне главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку "цель спецоперации уже достигнута".

Читайте также: