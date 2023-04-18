Эксперт объяснил цель визита Путина на оккупированные территории

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на оккупированные территории Луганской области и Херсонской области, пишут СМИ.

В чем цель этих визитов рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По словам эксперта, глава Кремля таким образом стремится поднять боевой дух своих военнослужащих.

"Зная эти постановочные визиты Путина, мы много раз видели его поездки к каким-то производителям, водолазам и т.п., интересно, что даже под гримом люди узнавали одних и тех же лиц, которые были одновременно и комбайнерами, и водолазами, и врачами, и просто случайными людьми с улицы. Поэтому это все постановочные действия. Их СМИ это разнесется, но хочется посмотреть какие-то интервью с военнослужащими российской армии, которые непосредственно видели Путина", — отмечает Гетман.

Майор запаса ВСУ считает, что это все постановочные действия, поскольку там сейчас "господствуют панические настроения".

"Они понимают, что в скором времени, рано или поздно, начнутся наши наступательные действия, когда мы соберем все, что необходимо для этих действий. Там есть панические настроения и предчувствия, что россияне не будут так держать оборону, как это делаем мы. Когда мы начнем, они будут просто убегать, как это было под Харьковом”, — резюмирует Гетьман.

Тем временем визит президента России Владимира Путина на оккупированной территории советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "спецтуром" автора массовых убийств".

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