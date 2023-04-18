"В штаб п**дуй": в Ивано-Франковске офицер избил срочника (видео 18+)

В Ивано-Франковске офицер в военной части, 26 марта, избил солдата-срочника.

Видео этого инцидента опубликовали в соцсетях.

На видео видно, как военный с кулаками набросился на своего подчиненного, обзывая его нецензурной бранью, с требованием идти в штаб.

Причина этого конфликта пока неизвестна.

В Западном территориальном управлении Национальной гвардии отреагировали на избиение солдата и заявили, что по данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальное управление Государственного бюро расследования, расположенного в городе Львов.

"В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", — говорится в сообщении.

Позже начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, капитан Алина Новикова сообщила, что офицера воинской части отстранили от служебных обязанностей, пишет "Суспільне".

По ее словам, руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, как и все общество, "возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата срочной службы".

Осторожно! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику (18+).

Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент. Следователем командир объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу". По его словам, солдат вроде бы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Военного обвиняют в насилии в отношении подчиненного, совершенном во время военного положения. Он может сесть за решетку на срок до 12 лет.

Читайте также: